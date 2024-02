Sheryl Crow de retour en Belgique après 20 ans, au festival Live is Live

Le festival anversois Live is Live, programmé du vendredi 28 au dimanche 30 juin au Middenvijver de Linkeroever, a réussi à attirer dans ses filets Sheryl Crow. La chanteuse américaine se produira pour la première fois depuis 20 ans sur une scène belge. Gossip, Zornik, Passenger, Lord Huron et Intergalactic Lovers seront également à l'affiche de l'événement musical.

Un peu plus tôt, Live is Live avait déjà confirmé la présence des groupes The National et The Smashing Pumpkins pour cette 3e édition.

Sheryl Crow performera le samedi 29 juin, sur des airs folk mâtinés de pop et de country.