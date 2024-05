Sony pourrait débourser un milliard de dollars pour le catalogue musical de Queen

L'accord inclurait également les droits de merchandising.

Actuellement, le catalogue musical de Queen, qui comprend notamment les tubes "Bohemian Rhapsody", "Don't Stop Me Now", "Another One Bites the Dust" et "We Will Rock You", est détenu par les membres du groupe Brian May, Roger Taylor, John Deacon, ainsi que par les administrateurs de la succession du chanteur emblématique Freddie Mercury. Queen Productions Ltd. a généré un chiffre d'affaires de 40,9 millions de livres sterling (environ 48 millions d'euros) au cours de l'exercice clos fin septembre 2022.