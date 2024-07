Souchon en tournée, un air de famille

"Mon médecin a écrit sur l'ordonnance +partez en tournée avec vos deux fils+": et voilà Alain Souchon embarqué dans un tour de chant collector et émouvant avec ses "deux gars" comme il les appelle, Pierre et Charles.

"Papa sortait de trois ans de tournée, il se sentait un peu raplapla", développe Pierre. "C'est un rythme assez épuisant et puis on rentre à la maison, on ne vient plus nous chercher pour aller chanter, donc on ne sait plus, tout est déréglé". "Le médecin lui a juste filé de la vitamine C et, surtout, cette ordonnance avec cette tournée, voilà".

Les trois hommes ont les mêmes intonations et mimiques, le même humour. "Le monsieur, il a les cheveux comme on aimerait avoir dans la famille", glisse ainsi le paternel, crâne dégarni comme ses fils, quand passe non loin un homme aux boucles tombant sur les épaules.

Cette autodérision traverse aussi le concert. Les deux fils raillent ainsi le look immuable de leur père -- chemise blanche et jean -- tout en expliquant que c'est mieux qu'il s'y tienne. Diapo à l'appui, avec Alain Souchon portant une chemise bleue ornée d'une immense tête de loup kitch dans le dos, achetée dans une station-service lors d'une tournée.