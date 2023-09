Sous le soleil, la Techno Parade a fêté ses 25 ans: "il ne faut plus avoir peur!"

Dancefloor géant avant un défilé en rangs serrés sur fond de décibels: pour son 25e anniversaire, la Techno Parade, vitrine festive des musiques électroniques, a battu son record, avec quelques 400.000 teufeurs réunis à Paris, selon les organisateurs.

Le 19 septembre 1998, lors de la première édition, 200.000 personnes s’étaient rassemblées "pour la défense et la reconnaissance des musiques électroniques", alors diabolisées. En 25 ans, la Techno Parade revendique 143 km parcourus dans les rues de Paris, avec plus de 350 chars, 2.000 DJ et 6,3 millions de participants.