Spotify enregistre un bilan positif au 1er trimestre, malgré des abonnements plus chers

Spotify a renoué avec les bénéfices au cours du premier trimestre 2024, a annoncé la plateforme de streaming musical mardi. Les résultats de l'entreprise suédoise ont été tirés à la hausse par une importante vague de licenciements et une augmentation des prix de ses différentes formules d'abonnements.

Spotify a vu son nombre d'abonnés augmenter au cours du premier trimestre, en dépit du prix plus élevé de son offre musicale. Le nombre d'utilisateurs "Premium" a notamment augmenté de 14 % par rapport à la même période l'année précédente, pour atteindre 239 millions. Au total, Spotify compte 615 millions d'utilisateurs actifs mensuels, soit près d'un cinquième de plus qu'à la fin du mois de mars 2023.

Le directeur général de la plateforme, Daniel Ek, se dit optimiste pour ce deuxième trimestre et espère attirer encore davantage de clients. Le dirigeant souhaite également dégager un bénéfice d'exploitation d'environ 250 millions d'euros entre avril et fin juin, soit 40% de plus que ce que prévoient les analystes financiers.