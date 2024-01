Streaming musical: le Parlement européen réclame un salaire juste pour les artistes

L'allocation des recettes provenant du marché de la diffusion de musique en continu ("streaming") laisse actuellement une majorité d'auteurs et d'interprètes vivre de rémunérations très faibles, ont dénoncé mercredi les députés européens.

Dans une résolution (non contraignante) acquise par 532 voix pour, 61 voix contre et 33 abstentions, les élus insistent pour mettre en place un cadre juridique pour le secteur, non encore réglementé au niveau européen.

Ils dénoncent les systèmes (dits de "payola") qui obligent les auteurs à accepter des revenus inférieurs ou nuls en échange d'une plus grande visibilité.