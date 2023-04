Stromae annule ses concerts jusqu'à la fin mai pour des raisons de santé

Au total, ce sont quinze dates de concert du Bruxellois, en tournée européenne pour promouvoir son album "Multitude", qui sont annulées.

"Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l'instant" précise le chanteur de 38 ans dans une publication sur Instagram. "Je partage cette nouvelle avec énormément de regret et une profonde tristesse, mais je dois écouter mes limites."