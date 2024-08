Succès pour le Micro Festival qui a bénéficié d'une météo radieuse à Liège

Un peu moins d'une cinquantaine d'artistes étaient cette année programmés sur trois scènes: la Circus Stage, l'Oasis 3.000, qui présente cette particularité d'être configurée à 360 degrés, et Microclimax, une scène réservée aux disc-jockeys et qui n'était pas présente en 2023. "On voulait la réimplanter pour cette 14e édition, on verra comment le public a vécu les choses et ce qui est à envisager pour l'année prochaine mais j'ai trouvé cela plutôt encourageant", commente mardi Jean-François Jaspers, le programmateur, auprès de l'agence Belga.

Aucune des trois scènes n'a désempli durant ce festival, qui se veut en marge des grands événements et promeut des musiques plutôt alternatives. Malgré la promiscuité des concerts, le son circulait en harmonie sur chacun des sites: "Oui, nous voulions trois expériences différentes et cela a plutôt bien fonctionné," ajoute Jean-François Jaspers.