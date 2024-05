Suède: "ruée vers l'or" pour Stockholm avec Taylor Swift

Stockholm accueille vendredi la mégastar Taylor Swift pour la deuxième étape européenne de sa tournée "Eras", au plus grand bénéfice des hôtels et commerces de la capitale suédoise.

Dans "Goldrush", chanson tirée de son album Evermore (2020), l'artiste américaine assure ne pas aimer les "ruées vers l'or" mais la ville scandinave, elle, s'en réjouit et la page d'accueil de son site internet affiche fièrement "Welcome to Swiftholm".