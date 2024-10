"Super Happy Forever" remporte le Grand Prix du meilleur film au festival du film de Gand

Le jury, mené par Robbie Ryan et composé de Bas Devos ou encore Lu Huang, a salué le style narratif discret et la puissance poétique du film de Kohei Igarashi. Le long-métrage raconte l'histoire d'un jeune homme qui retourne, accompagné d'un ami, sur le lieu de rencontre avec sa femme, décédée. Le film propose un regard intime sur le deuil, la guérison et l'élasticité de l'amour. D'après le jury, le film a "besoin de peu pour donner beaucoup à son public" et la combinaison des images tournées au 35mm et des prestations d'acteurs a été particulièrement louée.

À l'heure actuelle, le film n'a pas de distributeur belge, mais celui qui choisira le film empochera une prime de distribution de 20.000 euros ainsi qu'une campagne médiatique à hauteur de 27.500 euros, dont 10.000 euros pour le journal De Morgen.