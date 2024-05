Sur Amazon, les auteurs aidés par ChatGPT ont libre cours

Ce type de texte de qualité douteuse a été mis en lumière par une biographie de Léon Gautier, un Français qui avait participé au Débarquement du 6 juin 1944. Publiée deux jours après sa mort en juillet 2023, elle était non seulement mal écrite mais "truffée d'erreurs" selon sa famille.

Les inventions dans la biographie de Léon Gautier, livre signé d'une inconnue, "Grace Shaw", proviennent très probablement de la créativité de ChatGPT. Quand on l'oblige à rédiger de longs textes sur des sujets pointus, le célèbre logiciel d'OpenAI n'a pas le choix: il extrapole et tombe dans la fiction.

N'importe qui peut vendre son livre sur Kindle Direct Publishing (KDP), la plateforme d'auto-édition d'Amazon. Le contrôle est faible. Et les gains potentiellement élevés: les auteurs touchent 70% du prix de vente de la version électronique.

- "Scénario stéréotypé" -

"ChatGPT peut aider à générer des chronologies détaillées de la vie d'un personnage, suggérer des événements mémorables qui auraient pu affecter son développement et fournir des paramètres et des arrière-plans qui donnent de la profondeur et de la cohérence à son histoire", lit-on dans "Comment écrire des livres en utilisant ChatGPT", un manuel signé Martin Arellano.

Cet ouvrage lui-même, publié sur KDP en 2023, semble écrit avec l'aide de l'IA. Amazon l'a retiré de la vente. Et l'on ne trouve aucun détail sur la biographie de cet auteur très prolixe, avec une demi-douzaine de titres depuis un an.