Tag de "L'Origine du monde" à Metz: deux femmes mises en examen

Les deux femmes, nées en 1986 et 1993, "ont été mises en examen notamment pour dégradation en réunion d'un bien culturel et vol en réunion d'un bien culturel", a indiqué à l'AFP Yves Badorc, procureur de la République à Metz.

"Elles sont toutes les deux placées sous contrôle judiciaire avec interdiction du département de la Moselle et interdiction de contact" entre elles, a-t-il précisé.

Par ailleurs, une des oeuvres "pourrait avoir été atteinte dans son intégrité, parce qu'elles n'étaient pas toutes protégées, mais ce n'est pas +L'Origine du monde+, qui était protégée par une vitre", a indiqué le procureur. "Ca sera à vérifier dans le cadre de l'information judiciaire".

Une vidéo transmise lundi à l'AFP par l'artiste performeuse franco-luxembourgeoise Deborah de Robertis montre une femme taguant à la peinture rouge le célèbre tableau de Courbet - protégé par une vitre - et une autre un tableau différent. On les voit ensuite scander "Me Too", bombes de peinture à la main, avant d'être entraînées vers la sortie par les agents de sécurité.