A Taïwan, l'opéra hakka se bat pour perpétuer un art séculaire

"Je pourrais trouver un +travail normal+, mais ce serait un gâchis vu tout le temps et tous les efforts que j'ai consacrés à apprendre et à interpréter l'opéra hakka", assène la jeune femme, qui a fait ses premières armes dès l'âge de 12 ans.

Chiang Yu-ling, qui a fondé il y a 19 ans avec son mari la troupe Jing Sheng Opera à laquelle appartient Jen Chieh-li, reconnaît le côté de plus en plus marginal de cet art, qui n'est plus pratiqué à Taïwan que par huit compagnies professionnelles survivant grâce à des mécènes et à des subventions publiques.

"C'est un art de niche, car beaucoup de gens ne comprennent pas la langue", soupire-t-elle.

- "Barrière de la langue" -