Taylor Swift numéro 1 des ventes mondiales pour la 4e fois

C'est la 11e fois que ce classement est établi "sur la base des ventes mondiales d'un artiste ou d'un groupe au cours de l'année écoulée, tous formats confondus, streaming, téléchargements et supports physiques, et sur l'ensemble de son répertoire", explique mercredi la structure qui représente l'industrie de la musique enregistrée dans le monde.

Cette consécration de 2023 fait suite à celles de 2014, 2019 et 2022. L'IFPI salue "une année exceptionnelle au cours de laquelle l'artiste a hissé trois albums (...) en tête des classements", à savoir "Midnights" et des versions réenregistrées par ses soins des disques "Speak Now" et "1989".