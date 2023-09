Thibaut Legast désigné chocolatier wallon de l'année par Gault & Millau

Thibaut Legast, installé à Braine-le-Comte, a été désigné lundi chocolatier wallon de l'année par Gault & Millau, lors d'une cérémonie organisée à la Maison de la Poste à Bruxelles. Le guide gastronomique a également récompensé Yasushi Sasaki à Bruxelles et la Chocoladehuis Boon (Hasselt) en Flandre. La découverte de l'année a été attribuée à la Namuroise "Belle et chocolat" (Loyers).

La huitième édition du Gault & Millau BeLux spécial chocolatiers recense 128 professionnels représentant 183 adresses.

L'engagement de Thibaut Legast, dont la maison fête son vingtième anniversaire, a retenu l'attention des inspecteurs du guide. Son petit plus? Une production "bean-to-bar", avec une sélection faite maison des meilleures fèves de cacao, directement en Amérique latine. Une chocolaterie où tout est artisanal et dont "l'intensité et l'authenticité" de la production a séduit le jury.