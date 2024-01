Tomorrowland et la police veulent améliorer la lutte contre la drogue dans le festival

Tomorrowland, la police locale et la justice anversoise veulent optimiser la lutte contre les drogues dangereuses durant le festival de musique électronique. Des représentants de la zone de police Rupel ont expliqué jeudi, en présence du ministre de la Justice Paul Van Tigchelt, que les drogues confisquées seraient désormais testées sur place afin de vérifier leur dangerosité et en avertir, le cas échéant, les festivaliers et le personnel de l'événement.