Treize projets soutenus à hauteur de 1,367 million par screen.brussels

Treize projets (six longs-métrages de fiction, deux projets d'animation, trois documentaires et deux séries) ont été sélectionnés dans le cadre de la 25e session de screen.brussels, a annoncé mercredi le fonds régional de soutien et de collaboration avec le secteur audiovisuel à Bruxelles. Celui-ci a investi 1,367 million d'euros dans la production de ces projets, appelés à générer 11 millions d'euros en dépenses audiovisuelles en Région de Bruxelles-Capitale.