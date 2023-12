Trois coproductions belges en lice pour les European Film Awards à Berlin

"Green Border" de la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland concourt ainsi dans les catégories "Meilleur long métrage européen", "Meilleur réalisateur" et "Meilleur scénario". Coproduit par Beluga Tree, le film nous emmène à la frontière entre le Belarus et la Pologne, où les réfugiés qui tentent d'atteindre l'Union européenne se heurtent à une crise géopolitique sans nom.

Dans les catégories "Meilleur film" et "Meilleur réalisateur" également, "Moi, capitaine" du réalisateur italien Matteo Garrone est également retenu. Le long métrage, coproduit par Tarantula Belgique, raconte le voyage de Seydou et Moussa, deux Africains qui décident de quitter Dakar, la capitale du Sénégal, pour rejoindre l'Europe. Au cours de leur périple, ils traversent le désert et subissent les horreurs des centres de détention libyens et les dangers de la mer.