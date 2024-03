Trois nouvelles expositions pour les bunkers du domaine provincial Atlantikwall Raversyde

Les bunkers du domaine provincial Atlantikwall Raversyde rouvrent leurs portes le samedi 9 mars avec trois nouvelles expositions. Il s'agit des expositions 'Getekende Oorlog: De Atlantikwall Gestript', 'Ensor 1940' et 'James Baron Ensor'. La visite des expositions est incluse dans le billet d'entrée au domaine provincial.

Le domaine provincial Atlantikwall Raversyde présente notamment une grande exposition sur la bande dessinée et la Seconde Guerre mondiale. Le conflit a inspiré de nombreux dessinateurs et scénaristes qui ont écrit et dessiné des centaines de bandes dessinées de différents genres. Disséminées dans les bunkers, une douzaine d'installations spécialement créées pour l'exposition ainsi qu'une cinquantaine de personnages grandeur nature donnent vie aux différents aspects de la guerre.

L'exposition 'Ensor 1940' célèbre l'année Ensor dans le domaine provincial. L'Académie des Beaux-Arts de la Côte a réalisé trois reconstitutions d'œuvres de James Ensor qui ont été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, l'artiste Lieven Neirinck a photographié dix barons et dix baronnes pour son projet 'James Baron Ensor', avec un objet qui leur est cher.