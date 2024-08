Turquie: un roman à quatre mains à travers les barreaux

Yasin AKGUL

Deux écrivains, l'un dehors, l'autre, le plus populaire des dirigeants kurdes en Turquie, dedans. Sans s'être jamais rencontrés, ils ont accouché d'un roman à quatre mains à travers les barreaux, classé dans les meilleures ventes du pays.

Depuis sa sortie le 5 juillet, "Duo au purgatoire", polar rapide et enlevé entre un vieux général tortionnaire et un ancien avocat gauchiste, tous deux en retraite et baignés d'une même amertume, est le roman de l'été.