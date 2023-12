Un chant de Noël ukrainien revient à Kiev après un siècle et le tour du monde

La chanson de Noël "Le son des cloches" (Carol of the Bells) bien connue dans le monde anglo-saxon va être interprétée dimanche à la Philarmonie de Kiev pour une raison ignorée du plus grand nombre: il s'agit à l'origine d'un chant traditionnel ukrainien.

La chanson, appelée Schedryk (littéralement le Généreux) en ukrainien, est un chant traditionnel de Noël connu dans sa transcription par le compositeur Mykola Leontovytch au début du XXe siècle et joué pour la première fois à Kiev en 1916.