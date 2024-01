Un documentaire belge sélectionné dans la compétition court-métrage de la Berlinale

"Kaalkapje" est le travail de fin d'études de Marthe Peters à la KASK School of Arts. Elle a écrit et réalisé le film et a reçu, en décembre, le VAF Wildcard Documentary pour son oeuvre. Dans ce documentaire, Marthe Peters, qui a remporté son combat contre un cancer l'ayant frappé dans l'enfance, revient sur cette période dont elle ne se souvient plus, à travers l'objectif de la caméra de son père.

Ce n'est pas la première fois qu'un lauréat de la Wildcard du VAF est sélectionné pour la Berlinale. En 2021, "Nanu Tudor" d'Olga Lucovnicova a même reçu l'Ours d'or du meilleur court métrage.