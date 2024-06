Un festival bruxellois remplace une de ses têtes d'affiche qui a donné un concert à Moscou

Le festival bruxellois Walden Festival a évincé le contrebassiste israélien Avishai Cohen de son programme car l'artiste s'est produit à Moscou, ont annoncé jeudi les organisateurs. L'événement se tient les 13 et 14 juillet dans le parc Léopold.

Cette décision de l'artiste n'a pas plu aux organisateurs qui suppriment leur tête d'affiche. "Nous ne pouvons pas défendre ce choix d'Avishai Cohen et n'avons donc pas d'autre option que d'annuler le concert prévu lors du Walden Festival 2024", déclare Joost Fonteyne, intendant du festival.

Le jazzman Avishai Cohen, chanteur et compositeur, était tête d'affiche le samedi 13 juillet, avec son groupe 'Banda Iroko'. Le contrebassiste a cependant donné un concert le 15 juin au Moscow Jazz Festival, un événement soutenu par le ministère de la Culture de la Fédération de Russie et le Fonds Présidentiel, expliquent les organisateurs du Walden Festival dans un communiqué.

Son remplaçant est déjà connu, en la personne de Tutu Puoane qui présentera son nouvel album Wrapped in Rhythm avec son groupe et Bert Joris en invité. "Avec Tutu Puoane, l'une des voix les plus charismatiques d'aujourd'hui, nous avons trouvé une belle clôture pour le 13 juillet", concluent les responsables de l'événement.