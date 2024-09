Un festival international de magie à Spa: une première en Belgique

La ville de Spa accueillera, de mercredi à dimanche, un festival international de magie, un évènement organisé conjointement par la Cie Alogique, le Royal Cercle Magique Liégeois "Les 52" et le centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont. De grands noms du secteur se produiront sur scène pour l'occasion. Pour cette première édition, les organisateurs espèrent réunir 2.000 spectateurs tout au long du festival.

À l'origine de ce projet, on retrouve Laurent Piron et Hugo Van de Plas, de la compagnie Alogique, qui ont su tisser des liens avec des artistes de renom au cours de leurs tournées internationales. Leur ambition était de rassembler ces talents venus des quatre coins du globe dans un cadre unique en Belgique. Spa s'est rapidement imposée comme le lieu idéal: "Les infrastructures spadoises correspondaient parfaitement à ce que l'on cherchait et la ville a toujours été très active culturellement", explique Charles Piron, responsable presse du festival.

Le festival se décline en deux volets distincts: un programme grand public de cinq jours et un congrès international réservé aux initiés de la magie pendant le week-end et qui devrait réunir quelque 200 professionnels du milieu.