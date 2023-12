Un gestionnaire de licences musicales poursuit Twitter pour violation du droit d'auteur

Le groupe Suisa Digital Licensing (SDL) a précisé dans un communiqué avoir "déposé une plainte pour violation des droits d'auteur" auprès d'un tribunal régional de Munich contre Twitter International, propriétaire de X.

Suisa Digital Licensing est une filiale de Suisa, coopérative à but non lucratif qui compte des dizaines de milliers de compositeurs de chansons et éditeurs de musique en Suisse et au Liechtenstein, regroupant près de 10 millions d'œuvres.