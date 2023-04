Un investissement de trois millions d'euros pour brasser la bière de Gembloux à Gembloux

De 2019 à 2022, les bières de la société Gembloux.beer ont été brassées à Charleroi. Grâce à un investissement de trois millions d'euros, la brasserie universitaire a rejoint le campus de Gembloux Agro-Bio-Tech et va pouvoir doubler sa capacité de production.

Gembloux.beer a inauguré jeudi ses nouvelles installations sur le campus Agro-Bio-Tech-ULiège. Un investissement de trois millions d'euros pour notamment rénover un ancien laboratoire de recherche, adjoindre une extension en bois et le doter de tout l'équipement nécessaire. "Le chiffre d'affaires est d'un million d'euros. La capacité de production actuelle est de 3.200 hectolitres par an et sera portée d'ici deux à trois à 7.000 hectolitres", a expliqué Luc Minne, administrateur délégué de la société.

Fondée en 2018, la société a été capitalisée à hauteur de 1,3 millions d'euros par une association d'investisseurs : la coopérative Agro Gembloux Invest, Gesval, société de valorisation de l'ULiège, Noshaq, Namur Invest, l'association des Étudiants de Gembloux Agro-Bio-Tech, l'association des Ingénieurs de Gembloux Agro-Bio-Tech ainsi que trois professeurs et deux membres du management.