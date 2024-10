Un labyrinthe de plantes grimpantes installé pour les 600 ans de l'université de Louvain

Environ deux ans plus tôt, l'installation avait été annoncée comme une des attractions des festivités pour le 600e anniversaire de l'établissement. Le "Dwaaltuin" est une construction d'acier située entre la Celestijnelaan et le château d'Arenberg, qui forme un labyrinthe spécial avec des murs incurvés à travers lesquels il est possible de voir. Des plantes grimpantes ont donc été plantées sur le sol, autour de la construction, et embrasseront l'installation progressivement au fil des semaines, mois et années.

Cinq espèces de glycines et plusieurs vignes ont été plantées jeudi. Au total, 92 espèces de plantes grimpantes de 23 familles différentes pousseront. Ce mélange devrait ainsi créer une palette de couleurs, de senteurs, de fruits et de feuilles. Le labyrinthe offrira ainsi une vue toujours différente au fil des saisons.