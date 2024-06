Un manuscrit inhabituel de "L'Étranger" de Camus vendu 656.000 euros à Paris

Ce roman a été rédigé au printemps 1940 à Paris, corrigé jusqu'en septembre 1941, avant de paraître aux éditions Gallimard en mai 1942.

À en croire le témoignage de l'épouse de l'auteur, Francine Camus, et divers indices comme des clins d'oeil à des oeuvres ultérieures, le manuscrit a été fabriqué en juillet 1944, pour un bibliophile.

Certains passages sont "couverts de ratures, d'ajouts entre les lignes et dans les marges, le tout parsemé de flèches et renvois" et "Camus compose dans les marges 14 croquis, qui ont parfois l'allure de plaisanteries cachées", détaille la maison de ventes.