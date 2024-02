Un nouvel Oscar honorera les directeurs de casting

"Les directeurs de casting jouent un rôle essentiel dans la réalisation des films et, à mesure que l'Académie évolue, nous sommes fiers d'ajouter le casting aux disciplines que nous reconnaissons et célébrons", ont expliqué dans un communiqué Bill Kramer et Janet Yang, respectivement directeur et présidente de l'Académie des arts et des sciences du cinéma.

Les directeurs de casting sont un rouage clé d'un film, nécessaire à la genèse d'un nouveau projet cinématographique.

En recrutant des stars de premier plan ou en attribuant des rôles mineurs, ils jouent un rôle essentiel dans l'élaboration des films.