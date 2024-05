Un ordre royal suédois décerné aux membres du légendaire groupe ABBA

Lors d'une cérémonie au Palais royal de Stockholm, Carl XVI Gustaf a donné cette récompense à Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Reuss et Björn Ulvaeus, réunis - chose rare - pour l'occasion.

Connus pour leurs tubes planétaires "Mamma Mia" (1975), "Dancing Queen" (1976) et "The Winner Takes It All" (1980), les quatre chanteurs ont été honorés pour "leurs réalisations exceptionnelles dans la musique suédoise et internationale".