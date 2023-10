Un parcours d'artistes gratuit dans la commune bruxelloise d'Ixelles du 12 au 15 octobre

Un nouveau parcours d'artistes ixellois, proposé par la commune bruxelloise d'Ixelles et mis en œuvre par l'ASBL We Art XL, offrira l'occasion au public d'assister à un ensemble d'événements culturels dans le Quartier des Universités du 12 au 15 octobre 2023.

Ateliers d'artistes, concerts, expositions, conférences, performances, danse ou encore parcours street-art, sont autant d'événements à découvrir pendant ces quatre jours. Le point central du parcours se situera au cœur du bâtiment Volta, ancienne et impressionnante centrale d'électricité de 5.000 mètres carré construite en 1914, située rue Volta à Bruxelles. Celle-ci abritera, pour l'occasion, une exposition collective de près de 150 artistes contemporains ixellois (amateurs, semi-professionnels et professionnels).

L'objectif de cet événement est à la fois culturel et social. D'une part, il est question de soutenir des associations, des lieux et des artistes en leur donnant davantage de visibilité par le biais d'expositions et visites d'ateliers. De l'autre, le but visé est de valoriser le patrimoine architectural communal au travers d'activités multiples, tout en favorisant l'accès à la culture en général. Pour cette première édition 2023, plusieurs partenaires sont invités : l'ULB et la VUB, le Musée d'Ixelles, Istituto Italiano di Cultura, Brussels Philharmonic et bien d'autres.