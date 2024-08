Un peu moins d'une cinquantaine d'artistes à la 14e édition du Micro Festival de Liège

La 14e édition du Micro Festival débute vendredi à Liège et aninmera le quartier de Saint-Léonard trois jours durant. L'événement promeut les musiques alternatives et est animé par des valeurs écologiques et citoyennes en marge des grands festivals, rappellent ses organisateurs. Près de 2.500 personnes sont à nouveau attendues cette année sur le site de l'Espace 251 Nord qui a atteint sa capacité maximale.