Un photographe belge exposé à Kiev à l'occasion des dix ans de la révolution Maïdan

Les clichés du photographe belge Jim Sumkay réalisés après la révolution Maïdan en Ukraine sont exposés à Kiev à l'occasion des dix ans du mouvement contestataire, a-t-il annoncé lundi. L'exposition est organisée dans l'espace public et reflète l'atmosphère de la plus grande manifestation de l'histoire moderne de l'Ukraine.

Le photographe s'est rendu à Kiev pour la première fois en 2010. Fidèle à son approche se concentrant sur la vie quotidienne des gens "ordinaires", il y avait réalisé des centaines de clichés. "Lorsque j'ai entendu parler des événements place Maïdan à Kiev en 2014, j'ai eu envie de monter une exposition sur la capitale ukrainienne", explique l'artiste. "Après en avoir parlé avec l'ULiège, j'ai finalement bénéficié d'un budget qui m'a permis de me rendre à Kiev début mars 2014."

Sur place, le Liégeois est frappé par l'ambiance dans la ville et la solidarité qui règne après des affrontements meurtriers ayant coûté la vie à 107 manifestants. "Vous aviez toutes ces tentes installées par les manifestants et des distributions de nourriture étaient organisées. On voyait des habitants de toutes les classes sociales se rendre à ces distributions", souligne Jim Sumkay. Le photographe assiste également aux commémorations organisées en l'honneur des manifestants tués.