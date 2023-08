Un public chauffé à bloc accueille Billie Eilish lors de la seconde journée du Pukkelpop

Les festivaliers au Pukkelpop ont passé une seconde journée enflammée sur la plaine limbourgeoise, non seulement à la faveur d'un mercure avoisinant les trente degrés, mais surtout grâce aux shows entre autres de Bazart & friends, Olly Alexander et ses Years & Years, Yungblud et surtout de Billie Eilish.

Olly Alexander, hissant à plusieurs reprises le drapeau arc-en ciel, a déjà fait battre le coeur des festivaliers un peu plus vite lors d'un show spectaculaire, au cours duquel il a notamment entonné son hit principal, la reprise de 'It's a sin' des Pet Shop Boys.

Les fans de Years & Years ont ensuite cédé la place à ceux de Yungblud et du "rebelle pour la bonne cause", Dominic Harrison. Il y a entonné des morceaux de son dernier album 'Weird!' et des opus précédents. Avec entre autres '21st century Liability' et 'The Funeral' il a offert une séance cardio d'une bonne heure aux festivaliers.