Un Pukkelpop catégorie "Grand cru", selon ses organisateurs

Parmi les faits marquants de cette édition qui s'achève, on retiendra notamment Billie Eilish, qui a offert un show enflammé à la Main stage, mais également ses fans les plus acharnés. Certains s'étaient jetés dès l'ouverture des portes aux premiers rangs de la scène principale, alors que la chanteuse ne se produisait qu'en fin de journée, à 23h. Septante-quatre d'entre eux ont d'ailleurs mal vécu cette journée passée à attendre, en plein soleil, leur idole et ont dû être pris en charge par les équipes médicales.

"Ce n'est pas fini, mais nous pouvons déjà parler d'une véritable édition 'grand cru'", se réjouit le porte-parole du festival, Frederik Luyten. "De la foule partout, dès le matin et jusqu'à tard dans la nuit. Tant aux scènes que sur la plaine, tout s'est passé presqu'à la perfection et tout le monde semble en avoir bien profité."

Samedi, c'est la fin du mystère des "Tarkastaja" qui a animé une partie des festivaliers. Cachés sous des masques depuis des semaines, les membres du groupe populaire flamand Clouseau ont révélé leurs visages et se sont produits pour la première fois au festival limbourgeois.

Ce dimanche, Balthazar remplace Florence + The Machine, qui a dû annuler son concert pour raisons médicales plus tôt dans la semaine, tandis que The Killers éteindra les spots de la Main stage. Ne restera plus aux organisateurs qu'à se pencher sur la programmation de la prochaine édition du festival, qui se tiendra du 15 au 18 août 2024.