Un rare Van Gogh vendu pour plusieurs millions d'euros aux Pays-Bas

Une des premières toiles de Vincent van Gogh a été vendue pour plusieurs millions d'euros lors d'une prestigieuse foire d'art aux Pays-Bas, ont indiqué dimanche son ancien propriétaire et des médias néerlandais.

Le tableau "Tête de paysanne à la coiffe blanche" était proposé pour 4,5 millions d'euros à la la TEFAF (The European Fine Art Fair), véritable mine aux trésors installée à Maastricht, dans le sud du pays.

"Il a été vendu à un musée en dehors de l'Union européenne", a déclaré Bill Rau, président du M.S. Galerie Rau, l'une des galeries les plus vastes et les plus connues des États-Unis, basée à La Nouvelle-Orléans, qui avait mis le tableau en vente.