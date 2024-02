Un second plan de restructuration pour la librairie Filigranes

La librairie Filigranes a adopté à la mi-janvier son second plan de restructuration en un an et demi, a rapporté à l'agence Belga Véronique Croisé, directrice de Filigranes, confirmant une information du Soir. Après de nouvelles pertes de l'ordre de près d'un million d'euros sur l'exercice 2022-2023, l'entreprise mène depuis lors une série de mesures pour se remettre "en bonne voie".