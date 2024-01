Un vent belge soufflera sur les César

L'acteur principal, Romain Duris, sera en concurrence avec le Belge Arieh Worthalter (Le procès Goldman) et les Français Benjamin Lavernhe (L'abbé Pierre, une vie de combats), Melvil Poupaud (L'Amour et les forêts), et Raphaël Quenard (Yannick).

Côté actrices, la Belge Viriginie Efira (L'Amour et les forêts), les Françaises Marion Cotillard (Little Girl Blue), Léa Drucker (L'Eté dernier), Hafsia Herzi (Le ravissement) et l'Allemande Sandra Hüller (Anatomie d'une chute) sont aussi sur les rangs.

Autres touches noir-jaune-rouge aux César: le court métrage majoritaire belge "Les Silencieux" du réalisateur franco-suisse diplômé de l'Institut des arts de diffusion (IAD), Basile Vuillemin, sera également en lice. De même que les coproductions "Little Girl Blue" (Wrong Men - 3 nominations), "Vincent doit mourir" (GapBusters et Frakas Productions - 1 nomination), "Disco Boy" (Panache Productions, 1 nomination) et "Interdit aux chiens et aux Italiens" (Lux Fugit Film, 1 nomination).