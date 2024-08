Une avalanche de stars pour le 50e anniversaire du festival du cinéma américain de Deauville

L'invité d'honneur Michael Douglas, gratifié d'un film hommage à sa carrière, donnera le coup d'envoi du festival et le monumental Francis Ford Coppola viendra présenter son dernier film "Megalopolis".

Des prix honorifiques seront remis à l'oscarisée Natalie Portman ("Léon", "V for Vendetta", "Black Swan", etc.) et Michelle Williams ("Manchester By The Sea", "The Fabelmans", etc.), ainsi que James Gray ("Ad Astra", "Two Lovers", etc.) ou encore le documentariste Frederick Wiseman.

"Nous nous voyons comme le havre de paix du cinéma américain indépendant, des défricheurs", a déclaré à l'AFP le programmateur historique du festival Jérôme Lasserre, rappelant que "Jessica Chastain, Ryan Gosling et Xavier Nolan n'étaient pas très connus quand ils sont venus ici pour la première fois".