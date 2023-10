Une co-production belge parmi les nominés de l'European University Film Award

Le jury a sélectionné parmi les documentaires et les longs métrages, les oeuvres suivantes: la Palme d'or de Cannes "Anatomie d'une chute" de Justine Triet mélangeant enquête et procès, "Housekeeping for beginners" qui raconte l'histoire d'une femme homosexuelle obligée d'élever la fille de sa compagne alors qu'elle-même ne veut pas être mère, "How to have sex" où les vapeurs d'alcool se mêlent aux questions graves du consentement et du viol, "The teacher's lounge" qui se déroule entre les murs d'une école et "Green Border", film polonais co-produit notamment par la Belgique. Cette oeuvre dure et poignante dénonce le calvaire des migrants qui meurent à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, rejetés par les deux pays.

Selon la procédure, les films nominés seront visionnés et débattus au sein de 25 universités réparties dans le monde et chaque établissement sélectionnera son film favori. Début décembre, un représentant étudiant de chaque campus participera à une réunion de délibération de trois jours à Hambourg afin de désigner le grand gagnant. Ce dernier sera ensuite annoncé le 7 décembre, peu avant la cérémonie de remise des prix de l'European Film Awards Ceremony, qui se tiendra le 9 décembre à Berlin.