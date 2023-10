Une dizaine de jeunes artistes récompensés par les PrixFintroPrijzen

Pour la troisième année consécutive, les PrixFintroPrijzen ont récompensé, jeudi soir au siège de BNP Paribas Fortis, des jeunes artistes belges ou vivant en Belgique âgés de 18 à 32 ans dans cinq catégories : littérature francophone et néerlandophone, danse & théâtre, film & photographie et arts visuels. Ceux-ci bénéficieront d'une dotation globale de 80.000 euros et d'une série d'aides pratiques pour leur carrière.

Concrètement, le lauréat de chaque catégorie reçoit 10.000 euros, les deuxièmes et troisièmes finalistes obtiennent 2.000 euros chacun, tout comme les gagnants des prix du public pour chaque catégorie. En outre, tous les lauréats bénéficieront d'un réseau de jeunes artistes et d'un soutien pratique, comme des accès à des résidences d'artistes.

Cette année, Sophie Vandeveugle et Tijl Nuyts ont été récompensés dans la catégorie littérature, respectivement dans les groupes francophone et néerlandophone, tandis que Nina Six et Aya Sabi ont reçu les prix du public dans chaque catégorie. Clara Spilliaert a reçu le premier prix et Ethel Lilienfeld a été plébiscitée par le public en arts visuels.