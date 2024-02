Une étoile et un titre de jeune chef de l'année pour Julien Malaisse du "Pré de chez vous"

Avant l'étoile, Julien Malaisse s'est en effet vu remettre le titre de jeune chef de l'année, malgré ses quarante ans. "Je me pensais bien trop vieux pour ça", a-t-il plaisanté. "Mais je me considère toujours comme un jeune chef, avec de la folie et de la rage". Si le chef baigne dans la gastronomie depuis le début de l'adolescence et ses premiers pas du côté de la citadelle de Namur, c'est seulement il y a cinq ans qu'il a décidé de lancer son propre restaurant, à Vedrin, avant de déménager à Bouge. "À un certain âge, on veut se battre pour sa passion. La mienne, c'est de rendre les gens heureux" avec ma cuisine, a-t-il conclu.