Une expo itinérante d'art contemporain pour les enfants sillonnera la province de Liège

Le projet, initié par la Fondation Province de Liège pour l'Art et la Culture, a pour ambition de rendre l'art contemporain plus accessible, notamment aux enfants qui ne fréquentent pas habituellement les musées et les galeries d'art, expliquent les organisateurs jeudi dans un communiqué. Quant au thème de la couleur, il a été choisi pour "renvoyer à l'imaginaire et aux différentes émotions et sentiments que la couleur peut provoquer chez une personne".

L'exposition explore des concepts tels que les couleurs chaudes et froides, les couleurs primaires et secondaires, ainsi que l'influence cruciale de la lumière sur les nuances et les contrastes. La sélection d'œuvres élaborée par la curatrice Marjorie Ranieri englobe des installations, des photographies, des peintures, des dessins, des sculptures et des vidéos, et offre un aperçu de la création contemporaine liégeoise.