Une expo revient sur les 50 dernières années de la vie politique bruxelloise

Une exposition mise sur pied aux Archives et musée de la vie flamande à Bruxelles (AMVB) propose de revenir sur 50 ans de vie politique à Bruxelles. "Au regard des élections de 1974, 1989 et 2006, nous examinons l'évolution du paysage politique à Bruxelles et expliquons pourquoi le vote est crucial en cette année électorale exceptionnelle", explique la directrice An Rydant .

Intitulée "50 jaar kiezen voor Brussel. Waarom stemmen belangrijk is", l'exposition s'ouvre ce 26 avril et sera visible jusqu'au 15 août.

L'exposition, qui compte plus de 200 affiches électorales, gadgets et dépliants, s'articule autour de quatre grands thèmes : les femmes, les jeunes et les personnes de couleur en politique, l'évolution des institutions communautaires, le contexte typiquement bruxellois et le changement de ton des campagnes, de plus en plus marquées par le marketing. Les visiteurs y découvriront aussi comment et pourquoi les Flamands ont obtenu de plus en plus de droits.