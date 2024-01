Une expo sur la recherche de provenance d'objets africains à l'AfricaMuseum

Une nouvelle exposition ouvre ses portes au public vendredi à l'AfricaMuseum de Tervuren. Elle met en lumière les recherches consacrées à la provenance des objets d'art et culturels. Intitulée "ReThinking Collections", l'exposition représente un pas vers plus de transparence et d'ouverture sur l'origine ainsi que le parcours de ces objets, selon les organisateurs.