Une exposition 100% féminine s'installera au cœur de Bruxelles la 2e quinzaine de mars

"A Show of Resistance", "édition zéro" d'un rendez-vous qui se veut bisannuel, prendra ses quartiers à l'Espace Vanderborght, situé rue de l'Ecuyer non loin des Galeries royales, du 18 au 31 mars, annonce lundi "Women in Art", à l'initiative. Durant cette quinzaine, les œuvres de vingt-cinq artistes féminines pourront être admirées et questionnées, et une série de rencontres explorant la place des femmes dans l'art sera proposée.