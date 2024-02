Une exposition itinérante pour questionner les jeunes sur leur vision de la démocratie

Quatre thématiques sont au menu : l'identité, le rapport aux autres (préjugés, discriminations, etc.), les libertés (droits humains, liberté d'expression, de culte, etc.) et le concept de démocratie, tant dans ses avantages que dans ses limites. "L'objectif, c'est de susciter le débat donc on y va un peu fort sur certaines questions parce qu'il faut bien ça pour faire réagir des adolescents", expliquent les organisateurs de l'exposition. "La visite se fait en binôme afin de créer des discussions."

La visite gratuite est principalement destinée aux écoles secondaires et se fait sur réservation. D'une durée d'environ une heure et demie, elle peut être complétée par un "workshop" qui propose de creuser un peu plus le sujet des discriminations et des préjugés. "On veut montrer aux jeunes qu'on a tous des préjugés, que c'est normal, mais qu'il faut s'en méfier", explique l'équipe en charge de l'atelier.

La Fabrique de la démocratie restera au musée BELvue jusqu'en avril, tandis qu'un deuxième exemplaire voyagera notamment à La Louvière, Comines et Gand. À l'approche des élections qui se tiendront en juin et octobre 2024, l'exposition est particulièrement demandée et est déjà réservée jusqu'en septembre