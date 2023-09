Une nouvelle inconnue de Truman Capote est publiée

Cette dernière a vérifié le récit et a ensuite donné l'autorisation à la revue de le diffuser. La nouvelle "Another Day in Paradise" ("Un autre jour au paradis" en français) évoque une femme américaine qui mène une vie malheureuse en Sicile, en Italie.

Capote est considéré comme l'un des plus grands auteurs américains de son époque. Les romans "In Cold Blood" ("De sang-froid") et "Breakfast at Tiffany's" ("Petit-déjeuner chez Tiffany") font partie de ses œuvres.