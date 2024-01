Une nouvelle insurrection aux Etats-Unis? "War Game", un docufiction en forme de cri d'alarme

Dans la réalité, le 6 janvier 2021, ce ne sont pas des soldats mais des centaines de partisans de l'ex-président Donald Trump qui ont violemment pris d'assaut le Capitole, siège du pouvoir législatif et sanctuaire de la démocratie américaine, pour protester contre la victoire de son adversaire démocrate Joe Biden.

Présenté au festival du film indépendant de Sundance, "War Game" met en scène d'anciens responsables politiques et militaires dans un jeu de rôle non scénarisé imaginant une nouvelle attaque du Capitole, un événement qui hante et divise encore les Américains.

Pour ses réalisateurs, le scénario n'est pas si farfelu, alors que l'élection de novembre devrait voir, sauf surprise, un retour du match Trump-Biden, et que le premier ne cesse de parler de "vengeance".

"C'est terrifiant à quel point le film est d'actualité", fait valoir le coréalisateur Jesse Moss. "Et je m'inquiète de savoir à quel point il pourrait encore l'être dans un an."