Une partition du compositeur allemand Beethoven vendue aux enchères pour 80.000 euros

Originaire de Bonn en Allemagne, Beethoven est l'un des plus grands compositeurs de musique classique. De 1792 à 1794, à Vienne, le futur maestro étudie auprès d'un autre grand maître, Joseph Haydn. Ses trois premières sonates pour piano, qui lui sont d'ailleurs dédiées, n'ont pas encore été retrouvées à ce jour. Deux manuscrits distincts, dont l'un vient d'être vendu aux enchères à Bruxelles, ont en revanche été dénichés.

Introuvable depuis 1937, soit depuis 86 ans, le manuscrit a été exhumé de la collection privée de Lucien Tonnelier, un avocat bruxellois décédé il y a près d'un siècle. Ce juriste et pianiste accompli avait notamment accompagné la reine Élisabeth et dispensé des cours de piano à la princesse Marie-José de Belgique. Retrouvée par un héritier, la partition se compose de quelques groupes de triolets, des notes d'accords et des octaves. La pièce était estimée à entre 50.000 et 60.000 euros.